В Киевской области объявлены в розыск 24-летняя Алина Созанская и ее двое детей 5 и 2 лет
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook Броварского отдела полиции.
Стало известно, что 18 августа женщина с детьми ушли из дома в селе Светильня, до сих пор не вернулись и не выходят на связь с родными.
На момент исчезновения мать была одета в красное платье, на ногах – белые мокасины с цветочным принтом.
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Кому что-нибудь известно о местонахождении Алины и ее детей просят звонить на телефон спецлинии 102.
Politeka сообщала, что На Днепропетровщине разыскивают пропавшую без вести 19-летнюю девушку. Так, в городе Кривой Рог Днепропетровской области без вести пропала молодая девушка.
По данным правоохранителей, 19-летняя Ирина Сергеевна Калинчук исчезла два дня назад. Девушка вышла из дома в понедельник, 17 августа, в 15.00, и с тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
В Киеве пропала 19-летняя девушка. Так, сообщается, что Нестерко Диана Александровна, 2001 горда рождения проживающая в столице на Дарницком бульваре, ушла из дому в понедельник, 10 августа и до сих пор не вернулась.
У девушки зеленые глаза, черные волосы до плечей, рост пропавшей – 167 сантиметров. Иногда пропавшаяносит очки. В день исчезновения была одета в черные джинсы и черную кофта, с собой имела телефон и ноутбук.
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