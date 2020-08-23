Жители столицы назвали возможных лидеров предстоящей гонки

Как передает Politeka.net, накануне выборов ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провела социологическое исследование в Киеве (с 13 по 15 июля), которое показало картину с предпочтениями жителей столицы относительно претендентов на пост мэра.

Так, согласно данным опроса, первые две позиции заняли действующий руководитель города Виталий Кличко с 23,8% поддержки и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с 22,7% голосов. Как видим, разница между ними составила всего около 1%.

Если сравнивать результаты исследования с показателями осени прошлого года, то рейтинг Кличко рухнул на 5%, тогда как Пальчевский за это время нарастил свою узнаваемость примерно на столько же пунктов.

В целом результаты нового опроса выглядят следующим образом: