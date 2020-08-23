Жители столицы назвали возможных лидеров предстоящей гонки
Как передает Politeka.net, накануне выборов ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" провела социологическое исследование в Киеве (с 13 по 15 июля), которое показало картину с предпочтениями жителей столицы относительно претендентов на пост мэра.
Так, согласно данным опроса, первые две позиции заняли действующий руководитель города Виталий Кличко с 23,8% поддержки и лидер политсилы "Перемога Пальчевського" Андрей Пальчевский с 22,7% голосов. Как видим, разница между ними составила всего около 1%.
Если сравнивать результаты исследования с показателями осени прошлого года, то рейтинг Кличко рухнул на 5%, тогда как Пальчевский за это время нарастил свою узнаваемость примерно на столько же пунктов.
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В целом результаты нового опроса выглядят следующим образом:
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Руководитель ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов прокоментировал полученные данные. По его словам, одними из важных причин потери Кличко своего рейтинга являются невыполнение обещаний, махинации со строительством мостов и скандалы с заместителями в Киевской городской администрации.
Согласно данным, около 41% киевлян негативно оценили Кличко на посту мэра Киева.
Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
Как видим, Кличко со своей партией "Удар" и тут терпит поражение, не попав даже в тройку лидеров.
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