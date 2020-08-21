Жители Киева определились, за каких кандидатов готовы проголосовать на мэрских выборах в октябре
Как передает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" составил свежие рейтинги по данным социологического исследования, которое провели провели среди горожан 13-15 июля.
Согласно соцопросу, лидером предвыборной гонки пока остается действующий глава столицы Виталий Кличко, однако общественный деятель Андрей Пальчевский свел разрыв к минимум - главных кандидатов на пост мэра Киева разделяет лишь около 1%. Июльские цифры показывают, что с прошлой осени Виталий Кличко потерял симпатию примерно 5% избирателей. В свою очередь, популярность Андрея Пальчевского на 5% увеличилась.
Рейтинги кандидатов в мэры Киева сформировались таким образом:
Эффектная Вера Брежнева ошарашила новым образом, копия Нади Мейхер: "Ловите нашу..."
Встревоженный Кошевой из "Квартал 95" срочно предупредил украинцев, можно остаться без денег: "Берегите себя!"
71-летняя Алла Пугачева в дерзком мини и гольфах окончательно наплевала на возраст: "Трусы видно!"
Украинцам неожиданно объявили о новых выплатах: кто получит до 4 тысяч гривен
Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко ("Рідна країна") – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%
Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%
Сергей Притула ("Голос") – 3,9%
Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Глава ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов озвучил причины резкого сокращения симпатий к Виталию Кличко в украинской столице. Он предполагает, что рейтинг действующего мэра пошатнули нарушенные обещания, громкие скандалы со строительством мостов и заместителями в Киевской городской администрации. Социсследование показало, что около 41% жителей Киева плохо оценили работу Виталия Кличко во главе города.
Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Перемога Пальчевского» – 14,0%
Партия «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не пробилась в тройку лидеров, на данный момент ее поддерживают всего 10% избирателей.
Напомним, ранее мы передавали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".