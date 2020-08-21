Жители Киева определились, за каких кандидатов готовы проголосовать на мэрских выборах в октябре

Как передает Politeka.net, ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" составил свежие рейтинги по данным социологического исследования, которое провели провели среди горожан 13-15 июля.

Согласно соцопросу, лидером предвыборной гонки пока остается действующий глава столицы Виталий Кличко, однако общественный деятель Андрей Пальчевский свел разрыв к минимум - главных кандидатов на пост мэра Киева разделяет лишь около 1%. Июльские цифры показывают, что с прошлой осени Виталий Кличко потерял симпатию примерно 5% избирателей. В свою очередь, популярность Андрея Пальчевского на 5% увеличилась.

Рейтинги кандидатов в мэры Киева сформировались таким образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко ("Рідна країна") – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Глава ОО "ИНТЕР-АКЦИЯ" Юрий Лагутов озвучил причины резкого сокращения симпатий к Виталию Кличко в украинской столице. Он предполагает, что рейтинг действующего мэра пошатнули нарушенные обещания, громкие скандалы со строительством мостов и заместителями в Киевской городской администрации. Социсследование показало, что около 41% жителей Киева плохо оценили работу Виталия Кличко во главе города.

Рейтинг партий по результатам социсследования выглядит так:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не пробилась в тройку лидеров, на данный момент ее поддерживают всего 10% избирателей.

Напомним, ранее мы передавали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".