Киевский городской голова Виталий Кличко несмотря на свои обещания не смог обеспечить киевлянам чистые остановки общественного транспорта, ведь провел непрозрачный конкурс на их обустройство.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Владимир Цыбулько.

"Похоже, мэр Кличко и столичный мусор - близнецы братья! Как там у классика, мы говорим "мусор" - имеем в виду Кличко, а вспоминаем Кличко - и сразу в памяти всплывают горы неубранного столичного мусора, особенно на транспортных остановках. Больше всего с замусоренными транспортными остановками "повезло" жителям спальных районов. Но практически по всему городу мы видим горы неубранного мусора именно на остановках. Даже трудолюбивые бомжи, спешат успеть раньше дворников собрать макулатуру у бачков, и те не справляются с таким наплывом мусора. Может, Виталию Кличко перенять опыт мэра Львова Андрея Садового и начать "засевать" столичным мусором города-спутники Киева?" - саркастично предложил политолог.

Он пояснил, по каким причинам в столице Украины сложилась такая вопиющая ситуация с мусором.

“Возникла такая вопиющая ситуация в том, что мэр Кличко протянул скандальный конкурс, и Киев получил 11 млрд грн на развитие инфраструктуры. И это при том, что суд запретил КГГА подписывать инвестдоговоры с победителем конкурса на обустройство 595 столичных остановок. Стоит напомнить, что эти 11 млрд грн оплатили инвесторы из собственного кармана, а Кличко даже не смог обеспечить им договора с СЭУ (дорожно-эксплуатационные управления) на уборку мусора с остановок. Более того, Кличко не очистил места от старых Мафов на остановках в 20-метровой зоне для установки новых остановочных комплексов. Ну и какой смысл было проводить этот конкурс, якобы для благоустройства, если профильные структуры мэрии не смогли сделать даже элементарного, а мэр Кличко не проследил за исполнением своих поручений”, - подчеркнул эксперт.

Также он напомнил о протестах представителей малого бизнеса, которые жаловались на непрозрачность конкурса сразу после его объявления.

“Помнится, сразу же после объявления конкурса на благоустройство, в Фейсбуке даже была создана инициативная группа представителей малого бизнеса под названием "Малый бизнес Украины, объединяйся!". В ней бизнесмены выражали свое возмущение по поводу дискриминационных условий конкурса. Но Кличко все равно протащили его. И что мы видим в результате? Горы мусора по-прежнему "украшают" столицу. Как там было в заезженной рекламе: "жители Виларибо уже празднуют!". А вот жители Киева вынуждены переступать через горы мусора, чтобы войти в автобус”, - резюмировал Владимир Цыбулько.