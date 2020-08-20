В Киеве неизвестный угрожает взорвать супермаркет

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Telegram-канал "Киев оперативный".

Так, в Святошинском районе столицы посетитель супермаркета "Велмарт" заявил, что взорвет магазин. В это время мужчина находился в нетрезвом состоянии.

В соцсети информируют, что из супермаркета "Велмарт", который находится на улице Чернобыльской в Киеве, поступил вызов на линию 102 о том, что в магазине мужчина в состоянии алкогольного опьянения с подозрительным черным пакетом "угрожает всех взорвать".

Пока что неизвестно, сколько людей находятся в этом супермаркете, и прибыли ли уже на место происшествия правоохранители.

В полиции пока что не предоставляли никаких комментариев по поводу инцидента.

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