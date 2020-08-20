С приближением выбором мэра Киева интерес к вопросу о том, кто может занять заветное кресло стремительно возрастает

Немного прояснить ситуацию может проведенное ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" социологического исследования, передает Politeka.net.

Мнение жителей столицы изучали с 13-15 июля.

Так, результаты опроса показали, что если бы голосовать за столичного главу нужно было на тот момент, то жители Киева отдали бы свои голоса нынешнему мэру Виталию Кличку и лидеру политсилы "Перемога Пальчевського" Андрею Пальчевскому. Так, первого готовы поддержать 23,7% опрошенных, второго - 22,7%. Можно заметить, что оотрыв между ними несущественный и составляет всего около 1%.

Результаты показательны еще и в том, что за последние месяцы действующий мэр потерял 5% поддержки, а его главный соперник Пальчевский примерно на столько же нарастил свою поддержку.

Директор Центра Юрий Лагутов уверен, что такому положению вещей есть весьма простое объяснение. По его мнению, на снижение популярности Кличко повлияли невыполнение обещаний, резонансные скандалы с мостами и заместителями главы КГГА. В итоге, по данным опроса, 41% киевлян поставили действиям мэра низкие оценки.

Результаты социсследования выглядят таким образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") – 4,5%

Ирина Верещук ("Слуга народа") – 4,1%

Сергей Притула ("Голос") – 3,9%

Николай Тищенко ("Слуга народа") – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Рейтинг партий по результатам опроса выглядит следующим образом:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Перемога Пальчевского» – 14,0%

Партия «УДАР», которую возглавляет Виталий Кличко, не вошла в тройку лидеров, перед местными выборами ее поддерживают только 10% горожан.

Напомним, что Кличко напугал киевлян новыми данными по вирусу: "Угроза не призрачная".

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