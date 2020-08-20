Андрей Пальчевский рассказал о проблемах Киева, которые упорно не замечают городские власти во главе с Виталием Кличко.

Как сообщает Politeka.net, перед мэрскими выборами общественный деятель решил пожить в разных районах столицы и посмотреть, как живут люди. Он рассказал о своих впечатлениях в эфире телеканала "112 Украина" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

"Насмотрелся, могу сказать, как происходит все на самом деле. Особенно, как живут люди старшего поколения. Много "погасших" людей бросаются в глаза. Люди в центре и люди там одеты, как будто они живут в разных государствах", - отметил Пальчевский.

Общественный деятель рассказал, что в Киеве работает бизнес по продаже очищенной воды. При этом закрыли общедоступные "бюветы", из которых мог набирать любой желающий.

"Было бы идеально, если б и "бювет" работал. Считаю, что это на совести сегодняшних властей. Может быть вы не знаете, я уже знаю точно, что вода из "бювета" тоже должна очищаться, но иногда она более проблематична, чем вода из-под крана. Люди об этом не знают, никто им об этом не говорит, предупреждений никаких нет. Подземные воды идут под нашей землей, в которой от ртути до молибдена и до самых до окраин", - подчеркнул он.

По словам Андрея Пальчевского, многие киевляне вынуждены жить в аварийных зданиях, которыми никто не занимается:

"Дома уже изношены максимально, и нет никакого плана, как существует в столицах. И не каких-то стран, а бывших советских стран. Люди, которые живут в ветхом жилье, пытаются его облагородить и ухаживать. Но город - это не про сегодня и не про вчера, в первую очередь - про завтра. Как будут жить дети".

Андрей Пальчевский так же высказался о социальных проблемах. По его наблюдениям, некоторые районы уже напоминают гетто.

"Я не понимаю, почему не занимаются самыми бедными слоями населения. Для того, чтобы люди на Троещине жили нормально, люди, которые руководят городом, должны знать, что такое гетто, джентрификация, сегрегация. И все остальные страшные слова не должны вызывать у них панику. Человек, который занимается городом или страной, обязан это понимать", - отметил общественный деятель.

Андрей Пальчевский рассказал историю женщины с "особым" ребенком, которая вынуждена платить 12 тысяч в месяц за спецшколу. Он заявил, что городской власти нужно финансово поддерживать такие заведения:

"Я подумал, неужели из двухмиллиардного бюджета нашего города мы не можем выделить деньги на проблемных детей и их матерей. Такого рода группы детей со специальными потребностями, без всякого сомнения, должны запитываться из городского совета. Тем более, что стоит это все копейки, по сравнению с воровством на дорогах. О дорогах и о мостах я зарекся вообще не говорить. Коню понятно, что городу, который делит пятая река в Европе, Днепр, абсолютно недостаточно того количества мостов и, скажем, красочки... Как, знаете, пять-шесть лет поворовали, потом покрасили мостик, свели с ума людей которые ездят сегодня через эти мосты, матюкаются, хватаются за сердце, вместо того, чтобы за это время что-то построить".

Напомним, что Пальчевский раскрыл киевской власти глаза на проблемы в спальных районах: "Нельзя быть мэром только центра!"

Также Politeka писала, что Зеленского ждет импичмент, Пальчевский предупредил президента: «Его медленно топят».

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский высказался о закрытии русскоязычных школ в Киеве: "Там такие же патриоты".