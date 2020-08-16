Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался о закрытие русскоязычных школ в Киеве
Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире телеканала "Украина 112" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"У меня все время один вопрос к президенту: Владимир Александрович, чем вам мешали 5 киевских русскоязычных школ? Нещастных 5 русскоязычных школ, в которых такие же патриоты", - считает Пальчевский.
По словам общественного деятеля, президент Украины противоречит сам себе осуществляя такие действия.
"Это парадокс Зеленского: выиграл выборы на русском языке, а потом "сказал український - це круто". Украинский язык это конечно круто, но на каком языке", - отметил Пальчевский, подчеркнув, что слово "круто" с российского языка.
В сети выдали скандальную правду о родстве дочек Пугачевой: «Как они могут быть похожи, если…»
Счастливая Каменских в пижаме показала своего новорожденного малыша: "Это невыносимо сладко!"
Украинка с 13-м размером бюста еле впихнула свою гордость в тесное бикини: "Это потеря сознания"
Похорошевшая Валюха из «Сватов» произвела фурор новой внешностью: Добронравов оказался у ног
"Если они и правда собираются улучшать лингвистическую ситуацию в стране, то это должно проходить на каком-то уровне, а не вставляя в речь российские словечки "клёво", "круто", - уверен общественный деятель.
Ранее Андрей Пальчевский посоветовал Зеленскому "лізти поперед батька в пекло", комментируя ситуацию в Беларуси.
По его словам, у "нас есть лидеры, субъекты на геополитической арене, как США, Китай". В данному случае, по словам Пальчевского, театральная была бы лучшим, что можно было бы сделать.
После этого, утверждает он, нужно включить максимальный прагматизм, ведь Украина находится на геополитическом треугольнике "Запад-Восток-Украина".
Напомним, что Пальчевский назвал главную особенность протестов в Беларуси: "Эта страна..."
Как сообщала Politeka, эксперт рассказал, что украинцы видят в Пальчевском альтернативу "старым лицам"
Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский резко высказался о глобальной проблеме Киева и замене Виталия Кличко: "Что большее зло, спортсмен или комик?"