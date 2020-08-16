Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался о закрытие русскоязычных школ в Киеве

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире телеканала "Украина 112" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"У меня все время один вопрос к президенту: Владимир Александрович, чем вам мешали 5 киевских русскоязычных школ? Нещастных 5 русскоязычных школ, в которых такие же патриоты", - считает Пальчевский.

По словам общественного деятеля, президент Украины противоречит сам себе осуществляя такие действия.

"Это парадокс Зеленского: выиграл выборы на русском языке, а потом "сказал український - це круто". Украинский язык это конечно круто, но на каком языке", - отметил Пальчевский, подчеркнув, что слово "круто" с российского языка.

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Пальчевский

"Если они и правда собираются улучшать лингвистическую ситуацию в стране, то это должно проходить на каком-то уровне, а не вставляя в речь российские словечки "клёво", "круто", - уверен общественный деятель.

Ранее Андрей Пальчевский посоветовал Зеленскому "лізти поперед батька в пекло", комментируя ситуацию в Беларуси.

По его словам, у "нас есть лидеры, субъекты на геополитической арене, как США, Китай". В данному случае, по словам Пальчевского, театральная была бы лучшим, что можно было бы сделать.

Андрей Пальчевский

После этого, утверждает он, нужно включить максимальный прагматизм, ведь Украина находится на геополитическом треугольнике "Запад-Восток-Украина".

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