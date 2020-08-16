Общественный деятель Андрей Пальчевский высказался о закрытие русскоязычных школ в Киеве

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в эфире телеканала "Украина 112" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"У меня все время один вопрос к президенту: Владимир Александрович, чем вам мешали 5 киевских русскоязычных школ? Нещастных 5 русскоязычных школ, в которых такие же патриоты", - считает Пальчевский.

По словам общественного деятеля, президент Украины противоречит сам себе осуществляя такие действия.

"Это парадокс Зеленского: выиграл выборы на русском языке, а потом "сказал український - це круто". Украинский язык это конечно круто, но на каком языке", - отметил Пальчевский, подчеркнув, что слово "круто" с российского языка.

"Если они и правда собираются улучшать лингвистическую ситуацию в стране, то это должно проходить на каком-то уровне, а не вставляя в речь российские словечки "клёво", "круто", - уверен общественный деятель.

Ранее Андрей Пальчевский посоветовал Зеленскому "лізти поперед батька в пекло", комментируя ситуацию в Беларуси.

По его словам, у "нас есть лидеры, субъекты на геополитической арене, как США, Китай". В данному случае, по словам Пальчевского, театральная была бы лучшим, что можно было бы сделать.

После этого, утверждает он, нужно включить максимальный прагматизм, ведь Украина находится на геополитическом треугольнике "Запад-Восток-Украина".

Напомним, что Пальчевский назвал главную особенность протестов в Беларуси: "Эта страна..."

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