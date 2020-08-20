В Киеве за минувшие сутки зафиксированы новых 227 случаев китайского вируса
Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, за последние 24 часа от вируса умерли три человека, 101 киевлянин выздоровел. Всего коронавирус в Киеве преодолели 3585 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Дарницком (39), Святошинском (37) и Днепровском (31) районах столицы.
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"Угроза – не призрачная. Предупредить ее можно только придерживаясь необходимых правил безопасности" – призвал Кличко жителей столицы.
Politeka писала, что в Киеве растет число госпитализированных с пневмонией. Так, по словам столичного директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, на утро 19 августа, в медучреждениях столицы находится 653 больных пневмонией.
Причем, тенденция, по словам чиновницы, неутешительна. К примеру, 18 июля с пневмонией госпитализированы 96 киевлян, на прошлой неделе эта цифра колебалась от 70 до 90.
Валентина Гинзбург заявляет, что пневмония – не обязательно следствие китайского вируса, но это не делает ее менее опасной для здоровья и жизни.
Сумма компенсации утраченного за время карантина заработка от Фонда социального страхования Украины достигла более 13 миллионов гривен. Помощь предусмотрена на основании больничного листка, выданного с указанием причины нетрудоспособности "изоляция от COVID-19 – 11".
Отмечается, что направление на оплачиваемую ФССУ самоизоляцию под меднадзором осуществляет врач в случае контакта застрахованного лица с больным "китайским вирусом". На период карантина открыть листок нетрудоспособности можно в дистанционном режиме – для этого работник должен по телефону обратиться к своему семейному врачу.
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