Цього тижня Рибам доведеться балансувати між щирістю та тактовністю у спілкуванні з близькими.

Прогноз на тиждень оприлюднило видання Horoscope.com. Астрологи зазначають, що Рибам доведеться більше слухати, ніж говорити, а ближче до вихідних — зберігати власну індивідуальність, не піддаючись чужому тиску.

Робота і фінанси

У другій половині тижня ситуація складається на вашу користь: інші люди повертатимуть борги, виконуватимуть обіцяні послуги, а можливо, і фінансові зобов'язання. Не соромтеся нагадати про те, що вам винні — зараз слушний момент це владнати. У перші дні краще зосередитися на поточних справах і не форсувати нові проєкти: енергія тижня сприяє завершенню старого, а не стартам.

Стосунки

Хтось із друзів шукатиме у вас підтримки й розради. Ваш аналітичний розум і схильність одразу пропонувати рішення можуть виявитися зайвими — людині зараз потрібніше просто уважне вухо. Якщо запитають поради, довіртеся інтуїції, а не бажанню сказати всю правду: надто відверта й критична оцінка може образити того, хто й так почувається вразливо. Якщо у дружніх стосунках виникне непорозуміння, подумайте, що саме ви можете зробити, щоб згладити ситуацію — ініціатива з вашого боку буде доречною.

Здоровʼя та енергія

Тиждень не вимагає від вас героїчних зусиль, але варто подбати про внутрішній баланс. Багато слухання й емоційної підтримки інших може виснажувати, тож залишайте собі час на відновлення — прогулянку, сон, тишу без зайвих розмов. На вихідних особливо важливо не розчинятися в чужих очікуваннях: бережіть власний ритм і не дозволяйте нав'язувати вам чужі правила гри.

Найкращі дні тижня

Середа і четвер стануть вдалими для вирішення фінансових і практичних питань — саме тоді інші охочіше підуть назустріч і поверне борги чи послуги. А ось у вихідні, суботу й неділю, варто діяти обачно: на вас може тиснути компанія чи обставини, що намагатимуться змінити вашу поведінку. Залишайтеся собою — це найкраща стратегія фінішу тижня.