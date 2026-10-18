Скорпіонам цього тижня варто більше довіряти інформації, яка приходить на початку тижня, і берегти стосунки з друзями — вони ще знадобляться.

Початок тижня приносить Скорпіонам важливі новини та підказки, які варто використати для планування. Прогноз оприлюднило видання Horoscope.com, і астрологи радять не ігнорувати інформацію, яка з'явиться у перші дні тижня.

Робота і фінанси

У понеділок Скорпіони отримають дані, які допоможуть краще зорієнтуватися у робочих справах і скласти чіткий план дій. Це вдалий момент, щоб визначити пріоритети на найближчі тижні та зрозуміти, у якому напрямку рухатися далі. У другій половині тижня ухвалювати фінансові чи кар'єрні рішення стане складніше, ніж здавалося спочатку — не поспішайте, дайте собі час зважити всі варіанти.

Стосунки

Варто зателефонувати друзям і переконатися, що стосунки залишаються міцними — підтримка близьких людей цього тижня особливо важлива. У вівторок може виникнути потреба зробити гак заради товариша, допомогти з чимось непередбаченим. Варто піти на це: послуга, яку ви зробите зараз, може повернутися вам у слушний момент. Ближче до вихідних зʼявиться нова впевненість у собі, і оточення це відчує — люди ставитимуться з повагою та прислухатимуться до вашої думки.

Здоровʼя та енергія

Енергія тижня нерівномірна: на початку легко діяти швидко й чітко, а в середині тижня можлива втома від постійних роздумів і ухвалення рішень. Дайте собі паузи для відпочинку, не намагайтеся вирішити все одразу. На вихідних, коли прийде впевненість, зʼявиться і додатковий заряд сил — використайте його, щоб завершити справи, які відкладали.

Найкращі дні тижня

Понеділок стане вдалим днем для планування завдяки цінній інформації, яка надійде саме тоді. Вівторок варто присвятити допомозі близьким — це зміцнить дружні звʼязки надовго. А вихідні принесуть відчуття впевненості й поваги оточення, тож це найкращий момент, щоб довести важливі справи до кінця.