Скорпионам на этой неделе стоит больше доверять информации, которая приходит в начале недели, и беречь отношения с друзьями — они ещё пригодятся.

Начало недели приносит Скорпионам важные новости и подсказки, которые стоит использовать для планирования. Прогноз обнародовало издание Horoscope.com, и астрологи советуют не игнорировать информацию, которая появится в первые дни недели.

Работа и финансы

В понедельник Скорпионы получат данные, которые помогут лучше сориентироваться в рабочих делах и составить чёткий план действий. Это удачный момент, чтобы определить приоритеты на ближайшие недели и понять, в каком направлении двигаться дальше. Во второй половине недели принимать финансовые или карьерные решения станет сложнее, чем казалось изначально — не спешите, дайте себе время взвесить все варианты.

Отношения

Стоит позвонить друзьям и убедиться, что отношения остаются крепкими — поддержка близких людей на этой неделе особенно важна. Во вторник может возникнуть необходимость сделать крюк ради товарища, помочь с чем-то непредвиденным. Стоит пойти на это: услуга, которую вы окажете сейчас, может вернуться вам в нужный момент. Ближе к выходным появится новая уверенность в себе, и окружение это почувствует — люди будут относиться с уважением и прислушиваться к вашему мнению.

Здоровье и энергия

Энергия недели неравномерна: в начале легко действовать быстро и чётко, а в середине недели возможна усталость от постоянных размышлений и принятия решений. Дайте себе паузы для отдыха, не пытайтесь решить всё сразу. На выходных, когда придёт уверенность, появится и дополнительный заряд сил — используйте его, чтобы завершить дела, которые откладывали.

Лучшие дни недели

Понедельник станет удачным днём для планирования благодаря ценной информации, которая поступит именно тогда. Вторник стоит посвятить помощи близким — это укрепит дружеские связи надолго. А выходные принесут чувство уверенности и уважения окружающих, так что это лучший момент, чтобы довести важные дела до конца.