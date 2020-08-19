Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал об обязанностях мэра, которыми в Киеве пренебрегает Виталий Кличко

Он высказался о ключевых проблемах украинской столицы в эфире телеканала "112 Украина", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Мэр города обязан помимо приема граждан дать людям проводить местные референдумы. И для этого есть абсолютно все условия. Строим мост - не строим мост, довольны мостом - недовольны мостом", - заявил Андрей Пальчевский. Он добавил, что сейчас в Украине нет законодательной базы для внедрения такой системы, однако при желании ее можно сделать. - "Законодательная база у нас такая... Напомню, недавняя история Украины: приходит целая новая команда, черт знает что творится: нищета, бедность. Однако законодательная база для игровых автоматов и продажи земли была подведена моментально".

По словам Андрея Пальчевского, мэру Киева следует обратиться за поддержкой к президенту и поставить свои условия Верховной Раде:

"Мэр, по большому счету, это хозяйственник с высокой моралью - он может обращаться к президенту. Можно на коленях вползать к президенту, особенно если кто-то в окружении ворует вместе с мэром (о чем ходят упорные слухи, а можно звонить ему и сказать: вы знаете, дорогой мой, у киевлян в городе, в котором вы находитесь, в котором было два майдана и который склонен к революционной деятельности, есть проблема - мне нужна ваша поддержка. Поехал к депутатам и сказал: на вас лежит моральное обязательство дать людям референдум. Не можете сделать его сегодня в Полтаве, Черкассах - начните со столицы. И что они тебе скажут? Особенно при поддержке президента".

Перед местными выборами Андрей Пальчевский решил пожить в каждом районе Киева и недавно побывал на Троещине, где столкнулся с местными проблемами. Одной из самых серьезных общественный деятель считает отсутствие метро.

"На Троещине есть приятные моменты, но выезд с Троещины, переезд туда или обратно, отсутствие метро... Я сейчас страшную вещь скажу: Москва - 37 станций метро за пять лет. Где они? Где мосты? А ведь это качество жизни, когда люди каждодневно ездят туда и обратно. А инфаркты, а инсульты, всякие состояния? Депрессия, условно говоря, продолжительность жизни. Кто-то же должен этим заниматься", - возмутился Андрей Пальчевский.

Он считает, что власть во главе с мэром Виталием Кличко недостаточно делает для горожан. За последнее время они не запустили никаких значимых проектов для улучшения жизни в столице.

"У нас все выглядит так: скамейки за два миллиарда долларов покрасили, травку где-то там позеленили, что-то побелили. Я согласен - это хорошо, но этого мало. Не надо нас в состояние тараканов приводить в городе Киеве. Мы понимаем что должны быть большие инфраструктурные проекты хотя бы потому, что много безработицы. И людям надо дать работу, особенно новым киевлянам", - подчеркнул Пальчевский.

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