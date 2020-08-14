В пятницу, 14 августа, с 10 утра в Киеве на нескольких улицах отключили водоснабжение

Об этом передает Politeka, ссылаясь на информацию, обнародованную пресс-службой Киевводоканала.

Так, стало известно, что временно отключено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Левандовская, 14;

Крестовый переулок, 2, 4, 6;

ул. Московская, 17/2;

ул. Щекавицкая, 44, 49, 51;

ул. Ревуцкого, 2-г

пер. Павла Грабовского 1 - 15, 16;

просп. Академика Глушкова, 2А;

ул. Голосеевская, 8;

просп. Победы, 137;

ул. Волгоградская, 29;

ул. Купянская, 15, 17, 19, 21.

Ремонтные бригады предприяия уже приступили к локализации и ликвидации выявленных повреждений.

"Ориентировочный срок выполнения работ – сутки. Делаем все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее", – пообещали в Киеводоканале.

Politeka сообщала, что в Киеве в пятницу, 14 августа будет ограничено движение на Шулявском путепроводе. Так, сообщается, что закроют движение с 00:30 15 августа. Ремонтные работы обещают закончить до четверга, 20 августа, в пять утра движение транспорта по мосту должно возобновиться.

"На путепроводе будут укладывать верхние слои асфальтобетонного покрытия и наносить дорожную разметку. Работы будут проводить на основном проезде и на подъездах со стороны улиц Гетьмана и Довженко», – объяснили в КГГА.

В Киеве на проспекте Голосеевском с четверга, 13 августа будет частично ограничено движение автотранспорта. Сообщается, что движение будет перекрыто сегодня с 21 вечера и продлится до семи утра 21 августа.

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