На Аллее влюбленных, которая тянется от Пейзажной аллеи к Андреевскому спуску, начался ремонт

Об этом пишет Politeka со ссылкой на издание Сегодня.

Сообщается, что на совсем недавно благоустроенной территории уже сорвали плитку, которой была вымощена аллея, и выложили ее пирамидками. Поэтому, на минувшие выходные жителям столицы и гостям города приходилось пробираться, обходя горы камней.

"Это треш какой-то. Недавно здесь все отремонтировали и снова все перекопали. Создали "мини-Стоунхендж", – возмущается местная жительница Виктория.

Рабочие, занятый на ремонте рассказали, с чем связан столь "скоропостижный" ремонт.

"Произошло проседание грунта, плитка просела, это заметили городские чиновники. После дождей собиралось много воды. Площадь проседания выровняем, плитку вернем на место", – сообщил изданию один из ремонтников.

Politeka сообщала, что Национальный художественный музей Украины в Киеве закрыли для посетителей. Об этом сообщил в Facebook министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Закрыли музей для посещения в связи с тем, что у здания обвалился портик. По словам министра, ситуация с ремонтом музея – критическая. Ткаченко намерен обратиться в Кабинет министров с просьбой о выделении дополнительного финансирования на ремонтные работы.

В Днепре вандалы уничтожили сквер с молодыми деревьями. Известно, что инцидент произошел в жилом массиве "Приднепровск-Чапли". Вандалы сломали около десятка деревьев - это были молодые клены.

Так, в 2019 году на аллее в Приднепровске сотрудники ДТЭК высадили молодые саженцы кленов. За год они уже успели прижиться и были готовы вырасти, но теперь деревья находятся в плачевном состоянии.

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