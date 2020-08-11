В июле 2020 года в киевских роддомах родились 3191 новорожденных

Об этом пишет Politeka со ссылкой на сообщение пресс-службы киевского научного информационно-аналитического центра медицинской статистики.

Так, сообщается, что среди новорожденных – 1700 мальчиков и 1491 девочка. Также отмечается, что среди новорожденных – 87 двоен и две тройни.

В ведомстве говорят, что это – самое большое число младенцев, родившихся в Киеве за месяц с начала 2020 года.

Всего же за семь месяцев 2020 года в столице родились 9805 мальчиков и 8950 девочек (всего с начала года – 18755 малышей). В числе новорожденных – 451 двойня и две тройни.

Politeka сообщала, что в Киеве новорожденного ребенка оставили в роддоме. Так, в столице родители отказались от новорожденной девочки. При этом инцидент произошел в элитном роддоме, в котором новоиспеченным родителям за роды приходится платить от 49 до 108 тысяч гривен.

Родители отказались от ребенка из-за того, что девочка родилась с врожденной патологией развития, но не критической - при условии правильного лечения с ней можно жить вполне нормальной жизнью. О резонансном случае в столице первым рассказал известный украинский генетик и репродуктолог Валерий Зукин, который возглавляет один из самых престижных родильных домов Украины.

А в Харькове комплектов со всем необходимым для новорожденного в первые дни жизни осталось всего 228, а в области их уже нет передает KHARKIV Today со ссылкой на слова директора департамента социальной защиты населения Харьковской ОГА Юрия Шпараги.

Вместо удобных боксов, которые так нравились молодым мамам, Минсоцполитики хочет выплачивать родителям новорожденных денежную компенсацию в размере пяти тысяч гривен. Что же касается «пакетов малыша», то в конце июня Антимонопольный комитет отменил процедуру их закупки. По информации Шпараги, с начала 2020 года Харьковщина получила 6148 боксов, из которых осталось 228 штук, еще 17 переданы в управления соцзащиты для мам, которые рожали не в роддомах.

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