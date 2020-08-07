В Святошинском районе Киева заметили девочку, которая ходила грязная и голодная по дворам

Об этом идет речь в сюжете НТН, передает Politeka.

Местные жители рассказали журналистам, что девочку видят во дворах часто, причем гуляет она без взрослых.

Сердобольные женщины помогают ребенку кто чем сможет: некоторые подкармливают, другие – дают заколки для волос.

Одна из женщин рассказывает, что ребенок очень боялся, что у него отберут кусок лаваша, который эта женщина дала малышке.

Журналистам удалось пообщаться с матерью девочки, которая утверждает, что относится к своим детям хорошо (оказалось, что девочка - не единственный ребенок в семье). Когда у девочки спросили, кормит ли ее мать, та, стесняясь, ответила, что да, сообщив, что ей нравится гречка и макароны.

Оказалось, что рожает эта женщина детей для получения материальной помощи, которую тратит на себя.

Авторам сюжета пришлось ехать в Святошинский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, чтобы задать вопрос – состоит ли эта семья на учете в центре как неблагополучная. Однако чиновники встретили журналистов неласково, буквально вытолкав за дверь учреждения. И лишь на следующий день сообщили по телефону, что семья взята на учет.

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Politeka писала, что в Черноморские 86-летне женщине подкинули троих малолетних детей. О сложной ситуации, в которую попала бывшая учительница, а ныне пенсионерка Раиса Ефимовна сообщается в сюжете местного издания 04868.

В прошлом месяце к ней домой пришла незнакомая женщина, привела троих правнуков и попросила их приютить. Старшей девочке 9 лет, средней – 4 года и младшему ребенку всего 2.5 года. Женщина рассказала пенсионерке, что ее внучку (мать троих детей) выгнала из дома хозяйка и теперь им негде жить. Но как выяснилось позже, горе-мама просто обманным путем подкинула бабушке троих правнуков.

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