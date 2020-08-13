Жители столицы по состоянию на июль задолжали "Киевводоканалу" почти 600 млн гривен

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию, распространенную пресс-службой предприятия.

Так, сообщается, что киевляне задолжали "Киевводоканалу" 596 млн гривен, кроме того 411 млн гривен задолжали компании юридические лица.

Помимо составления договоров по реструктуризации долгов, к самым злостным неплательщикам применены более жесткие меры наказания 11781 прибор опломбирован, а 91 объект вообще отключены от услуг водоснабжения и водоотведения.

Politeka писала, что украинцам грозят перекрыть газ в домах, если они не выполнят требования поставщиков. В частности, такое предупреждение опубликовано на сайте "Николаевгаза". Его изданию "Обозреватель" прокомментировал первый зампред комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко.

Представители компании пишут, что многие потребители в Николаевской области отказываются ставить счетчики, ведь им выгоднее платить по тарифу за среднюю норму, чем за фактический расход. Сейчас норма составляет 5,39 кубометра топлива на человека или 3,28 кубометра - при наличии горячего водоснабжения.

Украинцев ждет скачок тарифов на газ, а должникам уже готовят новые меры. Так, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев подтвердил, что повышение тарифов действительно будет

«Рынок действительно показывает, что ожидается некоторое повышение. В настоящее время повышение, которое ожидается рынком, составляет примерно 40%», - заявил он 7 августа.

Повышение тарифов прогнозируют и эксперты Украинской энергетической биржи. Согласно их подсчетам, к третьему кварталу газ в Европе может подорожать до 79 долларов за тысячу кубометров, а к началу зимы - почти в два раза больше, до 142 долларов.

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