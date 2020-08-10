Столичные правоохранители разыскивают 16-летнего Владислава Лихотинского

Об этом информирует Politeka, ссылаясь на сообщение в Facebook сообщества Киев оперативный.

Известно, что подросток, 2004 года рождения, ушел 4 августа из киевского Центра социально-психологической реабилитации для детей и до сих пор не вернулся.

На вид Владиславу 16-17 лет, рост юноши – 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, глаза – темнокарие.

На момент исчезновения был одет в серую футболку, черные спортивные брюки с надписью "Adidas", на ногах были темные кроссовки.

У подростка имеется особая примета: тату в виде бульдога.

Обладающих информацией о местонахождении юноши, просят позвонить в полицию по телефону 102.

Politeka писала, что в Одесской области полиция и родственники ищут бесследно пропавших людей. Так, в розыск объявлены два пенсионера и 14-летняя девочка. В Подольске Одесской области пропала 14-летняя Евгения Драган. Известно, что 7 августа около 14 часов вышла из дома и до сих пор не вернулась.

В Днепропетровской области разыскивают пропавшую без вести женщину, которая два дня назад ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно. Пропавшую женщину зовут Людмила Серебренникова, она живет в Першотравенске.

Публикацию об исчезновении женщины разместила ее дочь. Она сообщила, что два дня назад ее мама ушла из дома, и больше о ней не было никаких известий. Телефон женщина оставила дома, поэтому никакой связи с ней нет.

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