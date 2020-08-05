Отклонения от норм обнаружили на большинстве бюветов

Госпродпотребслужба проверила столичные бюветы на качество воды

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Так, согласно результатам исследования проб воды, в 6 из 10 киевских бюветов ее качество не соответствовало нормам. В Госпотребслужбе заявили, что нашли в воде отклонения от гигиенических требований.

В связи с этим, ведомство не рекомендует пить воду из следующих бюветов:

Пересечение улицы Соломенской с улицей Пироговского (большое содержание марганца);

улица Героев Севастополя, 9-11 – та же причина.

улица Михаила Донца, 2 – в этом бювете также в 2,5 раза превышено содержание марганца;

пересечение улиц Патриарха Мстислава Скрипника и Стадионной – на 37% превышены нормы по микробам, обнаружена кишечная палочка;

улица Питерская, 3/2 и уллица Мартиросяна, 11 – также обнаружена кишечная палочка и превышены на 30% нормы по микробам.

Politeka писала, что небывалый ажиотаж наблюдается в бюветах Одессы, люди вторые сутки сидят без воды. В пятницу, 31 июля, одесситы, проживающие в центре города выстроились в километровые очереди с баклажками, тазиками и бутылками, чтобы набрать воды в бюветных комплексах.

В частности, ажиотаж наблюдается на Александровском проспекте, в Старобазарном и Прохоровском скверах. Несмотря на заверения коммунальщиков многие дома в центре Одессы до сих пор не подключили к водоснабжению после вчерашней замены водопровода на Новощепном ряду.

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