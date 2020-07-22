Госпродпотребслужба Киева взяла пробы в нескольких столичных бюветах с водой

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в результате проверки 10 бюветных комплексов выяснилось, что на пробах воды восьми из них найденты отклонения от требований к питьевой воде.

"Начиная с 20 марта, каждую неделю проверяют по 10 комплексов. Мсследования выполняет Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", – сообщил представитель Госпродпотребслужбы Дмитрий Байраченко.

В ведомстве перечислили бюветы, в которых критические показатели по санитарно-химическим показателям, назвали их адреса и сообщили, какие отклонения от норм обнаружены.

Так в бюветах на ул. Кирилловской, 99; Ветряные Горы, 2; Кобзарской, 2; пересечении улиц Ружинской и Тешебаева и на улице Верховинной, 8 выявлены общие коли-формы, которых по нормативу быть не должно.

В бювете на ул. Ивана Выговского, 12 также выявлены общие коли-формы, кроме того, обнаружено повышенное содержание железа.

На улице Туполева, 22-Б обнаружены общие коли-формы, в воде – повышенное содержание марганца.

В бювете по ул. Туполева, 16-Д выявлены общие коли-формы, также зафиксировано повышенное содержание марганца.

Politeka сообщала, что в одном из районов Киева выстроились огромные очереди за водой из-за аварии на канализационном коллекторе.

Так, на столичном Виноградаре произошла авария на канализационном коллекторе, из-за чего отключили водоснабжение в десятках домов. Теперь жители этих домов выстраиваются в огромные очереди к бюветам, чтобы набрать домой питьевой воды.

По словам очевидцев, на колонке на улице Светлицкого очереди достигали 50 метров. Кроме того, местные говорят, что вечером людям пришлось стоять за водой по несколько часов.

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