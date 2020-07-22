В одном из районов Киева выстроились огромные очереди за водой из-за аварии на канализационном коллекторе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местные паблики в соцсетях.

Так, на столичном Виноградаре произошла авария на канализационном коллекторе, из-за чего отключили водоснабжение в десятках домов. Теперь жители этих домов выстраиваются в огромные очереди к бюветам, чтобы набрать домой питьевой воды.

По словам очевидцев, на колонке на улице Светлицкого очереди достигали 50 метров. Кроме того, местные говорят, что вечером людям пришлось стоять за водой по несколько часов.

Киевляне опубликовали фото и видео ситуации возле бюветов.

Некоторые уже начали подшучивать, что можно продавать свои места в очередях за водой.

Чтобы обеспечить жителей Виноградара водой, автоцистерны должны дежурить по следующим адресам:

ул. Межевая на пересечении с Краснопольской;

ул. Ветряные Горы на пересечении с ул. Осиповского;

пр. Правды, 88;

пр. Порика, 19;

пр. Гонгадзе, 32.

А бюветы можно найти по следующим адресам:

пр. Гонгадзе, 9, 20;

пр. Свободы 22/24;

ул. Межевая, 25 на пересечении с пр. Свободы.

Как известно, больше двух недель назад в Киеве произошла авария на канализационном коллекторе на пересечении проспекта Василия Порика и проспекта Правды. Для осуществления ремонтных работ на коллекторе коммунальщики перекрыли на Виноградаре проезд и прекратили водоснабжение.

Напомним, в Киеве бушует непогода: повалены деревья и затоплены улицы, кадры.