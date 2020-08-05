За последние месяцы в Борисполе Киевской области выявлено три случая бешенства у животных

Об этом информирует Politeka со ссылкой на местный телеканал "Борисполь Новости".

Причем, случаи бешенства зафиксированы как у диких, так и у бездомных животных.

Сообщается, что опосное заболевание было обнаружено в центре Борисполя, а также на улицах Киевский шлях и Комарова.

Так, в частности, на Киевском шляхе в картонной коробке у одного из домов жил бездомный котенок. Сердобольные жильцыподкармливали его и игрались с животным. Однажды, во время таких "игр" котенок укусил женщину за палец, а уже через несколько дней умер.

Женщина отвезла тело котенка в ветлечебницу, где определили, что животное погибло от бешенства. Жительницу Борисполя пришлось сделать укол от бешенства.

В связи с этой тревожной ситуацией, эпидемиологи просят жителей Борисполя соблюдать осторожность, не гладить бездомных кошек и собак, а в случае царапин и укусов – экстренно обращаться к врачам.

Politeka сообщала, что в Голосеевском районе Киева (поселок Вита-Литовская) обнаружили лису, больную бешенством. В связи с выявленным случаем власти заявили о карантне в пределах района, ограниченном улицами Лесничая, Подборная, перекрестком улиц Дубравная, Замывная, Столичное шоссе.

В связи с карантином в этом месте запрещено проведение ярмарок, выставок собак и других мероприятий, в которых предусмотрено участие животных.

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