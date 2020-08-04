В Киеве заметили лося, в панике бегающего по улице и бросающегося под колеса авто

Об этом информирует Politeka ссылаясь на информацию сообщества Киев Оперативный, размещенную в Telegram.

Так, сообщается, что животное видели на улице Саперно-Слободской. Судя по кадрам видео, лось сильно напуган – он бегает по произвольное траектории и даже бросается под кеолеса проезжающих машин.

"Водители! Только что на Саперно-Слободской был замечен лось – бегает по дороге. Будьте внимательны", – предупреждают авторы ролика.

На видео присутствует ненормативная лексика

Politeka сообщала, что в одном из городских супермаркетов в Харькове кто-то закрыл в камере хранения сумок живого пса. Соответствующее фото опубликовали в телеграмм-канале «Ху**ый Харьков».

Пес породы такса сидит за прозрачной дверцей камеры и покорно ждет хозяина или хозяйку. Отметим, что этот случай – далеко не единичный в городе, хотя каждый подобный факт вызывает волну негативных комментариев, в которых пользователи вовсю критикуют владельцев животных за такое обращение со своими питомцами, а также за антисанитарию. Ведь потом кто-то поставит в камеру сумку с продуктами или вещи.

В Голосеевском районе Киева (поселок Вита-Литовская) обнаружили лису, больную бешенством. В связи с выявленным случаем власти заявили о карантне в пределах района, ограниченном улицами Лесничая, Подборная, перекрестком улиц Дубравная, Замывная, Столичное шоссе.

В связи с карантином в этом месте запрещено проведение ярмарок, выставок собак и других мероприятий, в которых предусмотрено участие животных.

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