Общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал серию терактов, которые прогремели в Украине

Он выразил свое мнение в программе "Большой вечер" на телеканале "Newsone", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"К сожалению, тенденция плохая - три случая за месяц. Это уже явление. Я думаю, что их можно связать в единую систему. Мне "понравилось", во-первых, что не было крови. Во-вторых, эта женщина, молодец, которая осталась в банке. Думаю, она понимала, как надо себя вести лучше, чем офицеры: не провоцировала, оставила себя в качестве заложницы", - отметил Андрей Пальчевский.

Как считает общественный деятель, событиям придали слишком широкую огласку. В частности, без телевидения никто бы не заметил захват банка в Киеве. Андрей Пальчевский считает: иногда стоит просить журналистов держаться на расстоянии, чтобы предотвратить новые происшествия подобного рода.

"У них были проблемы с головой, как выясняется. Чем больше будут показывать это по телевизору, тем больше будет "повторюшек", если можно так по-детски выразиться. Слава Богу, обошлось без крови. С моей точки зрения, несмотря на то, что эти люди больны и так далее, их должна постигать серьезная кара. Если они признаются вменяемыми - должны получить серьезные сроки, это не шутки", - заявил он.

Андрей Пальчевский также вспомнил о луцком террористе Максиме Кривоше, который потребовал от президента записать видеообращение. Владимир Зеленский выполнил условие и, как уверен общественный деятель, сделал правильный выбор:

"Я считаю, что у Зеленского не было другого выхода. То, что Зеленский сделал тогда, мне кажется, он поступил очень правильно, потому что любая оплошность... Были горячие головы, это мне известно достоверно, которые предлагали автобус с несчастными людьми штурмовать. Если бы погибла хоть одна душа - это было бы ужасно. Поэтому президинту было гораздо проще выполнить это условие".

Андрей Пальчевский обратил внимание, что события после обращения Зеленского многим людям напоминают "мыльную оперу", ведь злоумышленник около минуты стоял и ждал, когда к нему приедут правоохранители.

"Была странная ситуация, но что касается Владимира Зеленского, с моей точки зрения, он поступил по-президентски, показал, что жизнь любого украинца на тот момент была для него дороже. Естественно это может повлечь за собой желание повторить опыт, и те люди, которые критикуют президент тоже правы по своему. Но он выбрал конкретную жизнь людей, а не теоретическую вероятность того, что это повторится в будущем", - подытожил Андрей Пальчевский.

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