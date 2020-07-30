Мэр Киева Виталий Кличко разместил в Tik Tok короткий видеоролик из своего кабинета

Об этом пишет Politekа со ссылкой на страницу чиновника в этой соцсети.

Так, на кадрах видно, что столичный градоначальник хочет подписать какие-то бумаги, затем – решает подтянуть к себе стаканчик с канцпринадлежностями.

Однако, из-за травмы ноги у него не получается сделать это. Тогда мэру приходит в голову гениальное решение: он берет в руку свой костыль и подтягивает с его помощью необходимые канцелярские товары.

Примечательно, что мэр сидит в кепке, хотя по правилам этикета мужчина (если он не военный) в помещении должен снимать головной убор.

Пользователи разделились мнениями в своих комментариях, одни желают Виталию Кличко скорейшего выздоровления, другие указывают на то, что ролики для Tik Tok надо снимать дома во внерабочее время, а на работе – заниматься более важными делами, тем более, что проблем в столице, требующих участия мэра, предостаточно.

"Лучше бы проблемы решал, чем в ТТ ролики делать. Что смешного! ((( не понимаю!!! рыдать надо... Весь Киев в ужаснейших дорогах, грязи и беспорядке... мАладэц Виталя, карандашом подписывает документы. Нам показалось, или подпись реально поставил карандашом? При в ходе в помещение, снимают головной убор! Снимайте себе свой тик ток на здоровье!!! только у меня просьба, как от гражданки Украины, не в рабочее время и соответственно не в рабочем кабинете!", – пишут украинцы.

Politeka сообщала, что украинский экс-боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко, рассказал как получил травму.

"Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие.

Но, ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не скоро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых - «накостылять»!", - написал Кличко.

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