В Киеве на улице Грушевского провалился асфальт

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу в Facebook КП ДЭУ Печерского района столицы.

Примечательно, что провал случился очень близко от здания Верховной Рады Украины.

Специалисты, приехавшие на место аварии, утверждают, что асфальт "ушел" вниз из-за того, что под проезжей частью прорвало трубопровод.

По данным коммунальных служб, изза аварии трубопровода разрушен участок дороги на углу улиц Шелковичной и Грушевского.

"В результате аварии на инженерных сетях на проезжей части образовался провал асфальтобетонного покрытия", – заявили в ведомстве.

В организации добавили, что уже приступили к ремонту "уставшего" участка дороги.

Украинцы ставят "лайки" и комментируют произошедшее.

"Нет, это не авария водоканала. Это всё полтавский террорист. Прорыл, наконец, подкоп с кукурузных полей. Не таааааам!!!! Левее НАДО БЫЛО!!! А можно повторить??", – пишут они.

Politeka сообщала, что дом в Дарницком районе Киева начал разваливаться со всех сторон. Местные жители опубликовали в социальной сети Facebook шокирующее фото и обратились к столичным властям с просьбой принять меры.

Речь идет о жилом доме №31Б на улице Драгоманова. Как можно заметить на опубликованном кадре, в стене появилась огромная трещина, из-за которой часть постройки практически отвалилась. Авторы сообщают, что здание относительно новое, оно было построено "Киевгорстроем".

А 13 июля грузовик для вывоза мусора провалился в глубокую яму в центре Киева. Представители "Киевавтодора" прокомментировали ситуацию.

По словам очевидцев, мусоровоз ехал по межквартальному проезду на Бульваре дружбы народов в Киеве и ушел под асфальт возле дома №32 А. Машина угодила задним колесом в большой провал возле люка и застряла, самосвал не смог выбраться из этой западни самостоятельно.

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