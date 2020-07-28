В Киеве водитель легкового автомобиля избил велосипедиста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на видео, размещенное в Facebook сообществом "Зупини Лося"

Происшествие случмлось на улице Ахматовой (Поздняки). Один из водителей припарковал свой автомобиль с нарушением Правил дорожного движения. Своими действиями он едва не сбил велосипедиста, проезжавшего мимо, в ответ на справедливое замечание догнал его и применил физическую силу.

Видеокамера, установленная на велосипеде, зафиксировала происшествие.

"Заявление написано, побои сняты. Дело за малым – не дать это замять на стадии досудебного расследования", – сказано в описании к посту.

Politeka сообщала, что жители Киева обратили свое внимание на загадочную разметку велодорожки. Об этом сообщил на странице сообщества "Белый велосипед" в Facebook пользователь Александр Яковецкий.

Так, неподалеку от ресторана "Верховина" на столичном проспекте Победы разметку сделали таким образом, что одна из полос упирается в столбы.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, которого считают вероятным кандидатом в мэры Киева, организовал в центре столицы съемки своего предвыборного видеоролика, в котором он использует велосипед для передвижения в городе.

Однако, пользователи соцсетей зафиксировали обман народного депутата - ведь Дубинский приехал на съемку на машине Lexus, которая, помимо всего прочего, была припаркована с нарушением ПДД, а уехал уже на автомобиле Mercedes G55 AMG ("кубик").

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