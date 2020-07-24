Общественный деятель Андрей Пальчевский подсчитал, сколько денег из бюджета Киева оседают в карманах чиновников

Он рассказал об этом в эфире телеканала "Украина 24", передает Politeka.net.

"Главное, чтобы поняли люди, как много денег у нас есть в бюджете - около двух миллиардов долларов. Это сопоставимо с бюджетами небольшой страны. Мы с экономистами посчитали, что "исчезает" из этого бюджета до 20%-25%. Я уже крупный специалист... вы знаете, чем страшен бизнесмен? Я всегда знаю с худшей стороны. Смотрю: туда, туда идет, Киевзеленбуд, Киевблагоустрий, Киевпастранс... До четверти бюджета, скорее всего, исчезает в руках чиновников. Поэтому такая конкуренция", - отметил аналитик.

Андрей Пальчевский отметил, что киевлянам можно повысить зарплаты, если правильно распоряжаться бюджетными средствами. Например тем, кто работает в сфере транспорта. Кроме того, есть возможность ввести специальные льготы:

"Уже группа специалистов, во главе с Алексеем Кущем, с которой я сотрудничаю, считает, как сделать так, чтобы некоторые слои населения вообще ничего не платили", - отметил общественный деятель. - "Мы можем себе позволить это, если не выбрасывать деньги".

Общественный деятель считает, что нужно запретить действующим мэрам тратить бюджетные деньги на развитие города в последние полгода каденции. По его наблюдениям, большую часть времени градоначальники набивают карманы, а уже под конец срока показывают бурную деятельность.

"Мост, который построил мой односадничек, мы с ним в один садик ходили, архитектор Андрей Миргородский, рано или поздно все равно станет мостом Миргородского, а не мостом Кличко. А мостом Кличко станет недострой вечный, из-за которого полгорода стоит, потому что он отражает состояние дел. Пять лет веселились вдруг остается 3-4 месяца до выборов и начинается: латаются дороги, красятся скамейки. Иногда красятся так быстро, что закрашиваются даже сидящие там пенсионеры", - подчеркнул Пальчевский.

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