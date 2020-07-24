На грядущих выборах Киевского городского мэра Виталия Кличко готовы поддержать 23% жителей столицы, а общественного деятеля Андрея Пальчевского - 22% киевлян.



Таковы результаты социсследования, проведенного в Киеве с 13 по 15 июля ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", передает Politeka.net.

ТОП вероятных кандидатов, согласно уровню высказанной поддержки, выглядит следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%

Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%

Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%

Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%

Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%

Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%

Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%

Сергей Притула («Голос») – 3,9%

Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%

Алексадр Омельченко – 3,3%

Как отметил директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, с октября 2019 года Виталий Кличко стремительно теряет свой рейтинг - с октября по июль он потерял около 5%, тогда как поддержка его главного соперника Андрея Пальчевского сильно выросла. В июле разрыв между лидерами предвыборной гонки сократился до 1%.

В результате опроса оказалось, что более 41% киевлян недовольны работой мэра Киева. Эксперт назвал главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. В чатсности он отметил, что постоянно происходят события, которые подрывают популярность нынешнего мэра. Среди них можно выделить скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.

Что касается других кандидатов, то стабильно перспективными Юрий Лагутов назвал Николая Томенко и Андрея Билецкого, рейтинг которых вырос примерно на 10%. Отмечается, что с такой поддержкой они также могут претендовать на победу.

Кроме того, у киевлян спросили, какую партию они поддержали бы, если бы голосовать нужно было в ближайшую неделю.

Рейтинг партий получился следующим:

«Европейская солидарность» – 16%

«Слуга народа» – 14,7%

«Победа Пальчевского» – 14,0%

Как можно заметить, партия «УДАР» нынешнего мэра Виталия Кличко не попала в ТОП-3 – в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.

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