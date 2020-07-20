Коммунальщики отключат горячую воду на нескольких улицах Киева в рамках испытаний

Как передает Politeka.net, об этом предупредила администрация Днепровского района столицы на официальном сайте.

С 20 июля по 3 августа без горячей воды останутся киевляне, которые пользуются услугами ООО "Еврореконструкция". Специалисты собираются испытать сеть на прочность, чтобы избежать аварий во время отопительного сезона.

Отключат воду для зданий на таких улицах: Панельная, Челябинская, Никольско-Слободская, Раисы Окипной, Флоренции, Шлихтера, Сивашская, Алматинская, Машинистовская, Литинская, Марганецкая, Рогозовская, Калачевского, Пражская, Сосюры, Сергиенко, Попудренко, а также на Сеноманском переулке и проспекте Гагарина. Пресс-служба администрации предупреждает, что во время работ на поверхности земли может проступить вода или появиться провалы - в таких случаях нужно срочно известить коммунальщиков.

Ранее очевидцы показали в сети последствия испытаний в жилом массиве Березняки - коммунальщики разрыли трубу и бросили ее под открытым небом. Как заметили киевляне, в яме текла вода, однако рабочих поблизости не оказалось. Они просто огородили разрытый участок и ушли в неизвестном направлении.

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