Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал действия нынешней Верховной Рады, перечислив основные ошибки, которые надолго останутся в памяти у народа

Об этом Пальчевский заговорил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112" (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

"Что можно сказать об этом парламенте? Я думаю, что два решения, которые они сделали, а именно земля и игровой бизнес, это все, что останется в памяти народа. Неважно, что они сделают еще, даже, если будут принимать плохие решения. Есть фатальные решения...", - заявил Пальчевский.

Эксперт сравнил парламент при экс-президенте Петре Порошенко и нынешний, назвав основную разницу. По его мнению, сегодняшние депутаты подобны Ванькам-встанькам.

"Очевидно, что столкновения в парламенте различных сил, причем столкновения, пусть даже с мордобоем, лучше, чем молчаливое "ивано-покиванное" большинство... Что сделала Рада при Порошенко? Она выполнила свою историческую миссию - она не дала Порошенко ввести чрезвычайное положение и остаться навечно президентом. Если бы сегодня была такая же ситуация с президентом, и он захотел бы остаться на своем месте, как вы думаете "зеленая волна" дала бы ему поддержку или сказала бы - нельзя этого делать? Я вам скажу, сегодняшний парламент сто процентов проголосовал бы, если бы у нас был порошенкоподобный президент, даже думать не о чем - парламент управляется, как Ванька-встанька... Мы повыбирали этих людей", - разъяснил свою позицию Пальчевский.

Общественный деятель подчеркнул, что "пришло время, когда отступать дальше некуда, позади - обрыв".

"Пришло время нам задуматься, что мы - хозяева этой страны, никто не даст нам избавления, ни актер, ни царь, ни герой. И надо понимать, что экономического освобождения мы добьемся голосованием, своей собственной рукой", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как победить в войне с бедностью украинцев: "Мы откроем два...".

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