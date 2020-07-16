Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский назвал главные акценты, какой должна быть инфраструктура Киева

Об этом Пальчевский рассказал в своем интервью изданию "КП в Украине".

По его словам, власть много внимания уделяет тому, что облагораживает старое, а следует заняться строительством нового.

"Мне нравится Киев, который будет. Ностальгия - хорошее чувство, но на ней, на каштанах и туях далеко не уедешь. Надо строить новый мегаполис, потому что страна изменилась, изменилось время - и должна измениться столица. Нам все время навязывают архаичность: давайте посадим больше деревьев, которые были, перестроим мост, который строили 50 лет назад, такой же, только в десять раз дороже. А мы должны строить новые гостиницы, больницы, вокзалы, аэропорты. И самое главное - нормальные дома для жилья. Не эти высокие "человейники", которые заслоняют небо и солнце, а здания гуманной этажности - в пять-шесть этажей, чтобы было вровень с исторической застройкой", - отметил Пальчевский.

По его словам, структура современного города должна соответствовать двум вещам - "обеспечивать людские потребности и природные". Кроме строительства новых объектов, Пальчевский выразил намерение заняться возрождением реки Днепр.

Общественный деятель возмутился практикой мэров "активничать" в последние месяцы перед выборами, тогда как на протяжении всей их каденции украинцы наблюдают разбитые дороги, порванные трубы и т.п.

"Все, что нужно делать в течение 5 лет, градоначальники пытаются сделать за 2-3 месяца перед выборами. Начинают что-то строить, латать, изображать бурную деятельность. Считаю, что мы должны принять закон, который запрещал бы мэрам за последние полгода каденции затевать что-то большое. Пусть показывают и отчитываются за то, что сделали с того момента, как сели в кресло. Мы же платим им в течение всего срока", - резюмировал Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл украинцам глаза на схемы в НБУ: "Миллиарды долларов перекладывают из нашего кармана в..."