Известный украинский общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, что в случае продолжения правления Петра Порошенко Украину ждало бы такое же «закручивание гаек», как в России

Об этом эксперт рассказал в интервью «КП в Украине». Он прокомментировал свое решение идти в политику, отметив, что хочет таким образом помочь своей стране перебороть те трудности, с которыми она столкнулась.

Одной из главных проблем Украины Пальчевский назвал грабеж народа, устроенный украинской «псевдоэлитой». Так, общественный деятель обратил внимание на то, что сейчас в стране 0,001% жителей обладают 99% ее достояния.

Андрей Пальчевский

«Так сложилось в результате бандитского распределения в 90-е годы, и Леонид Кучма закрепил плутократию (власть богатых). Дал возможность ее удерживать и выставлять на президентские тараканьи бега своих кандидатов. Зеленский обещал бороться с олигархами, но не справился - моментально сам попал в этот капкан», - заявил Пальчевский.

Популярные статьи сейчас

ЗНО 2020: украинским выпускникам подложили свинью, "чтобы отсеять слабых..."

Любимица Киркорова огорошила, показав подросшего сына: "Боже мой, копия Филипп"

Масштабная отмена пенсий: в Пенсионном Фонде уже решили, кого оставят без денег

Оставшаяся без волос Заворотнюк готовится к прощанию: "Я буду скучать"
Показать еще

Тем не менее он подчеркнул, что после нынешнего президента перед страной по крайней мере откроются перспективы. Пальчевский уверен, что даже этого не удалось бы достичь, если бы у власти остался Порошенко.

Андрей Пальчевский

«Если бы у власти остался Порошенко, он бы завинтил гайки так же, как Путин. Он бы тоже, вдохновленный Путиным, остался бы у власти до 2036 года», - подчеркнул общественный деятель.

Напомним, Пальчевский раскрыл, каким должен быть Киев: "На каштанах и туях далеко не уедешь".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскрыл свои истинные намерения: "Хочу быть не просто политиком, а воплотить в жизнь...".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл украинцам глаза на схемы в НБУ.