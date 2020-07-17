Известный украинский общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, что в случае продолжения правления Петра Порошенко Украину ждало бы такое же «закручивание гаек», как в России

Об этом эксперт рассказал в интервью «КП в Украине». Он прокомментировал свое решение идти в политику, отметив, что хочет таким образом помочь своей стране перебороть те трудности, с которыми она столкнулась.

Одной из главных проблем Украины Пальчевский назвал грабеж народа, устроенный украинской «псевдоэлитой». Так, общественный деятель обратил внимание на то, что сейчас в стране 0,001% жителей обладают 99% ее достояния.

«Так сложилось в результате бандитского распределения в 90-е годы, и Леонид Кучма закрепил плутократию (власть богатых). Дал возможность ее удерживать и выставлять на президентские тараканьи бега своих кандидатов. Зеленский обещал бороться с олигархами, но не справился - моментально сам попал в этот капкан», - заявил Пальчевский.

Тем не менее он подчеркнул, что после нынешнего президента перед страной по крайней мере откроются перспективы. Пальчевский уверен, что даже этого не удалось бы достичь, если бы у власти остался Порошенко.

«Если бы у власти остался Порошенко, он бы завинтил гайки так же, как Путин. Он бы тоже, вдохновленный Путиным, остался бы у власти до 2036 года», - подчеркнул общественный деятель.

Напомним, Пальчевский раскрыл, каким должен быть Киев: "На каштанах и туях далеко не уедешь".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский раскрыл свои истинные намерения: "Хочу быть не просто политиком, а воплотить в жизнь...".

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский раскрыл украинцам глаза на схемы в НБУ.