Общественный деятель Андрей Пальчевский уверен, что счастье украинцев - в справедливом распределении национального богатства

Об этом Пальчевский заявил в интервью изданию "КП в Украине".

Основатель новой партии "Победа Пальчевского" сообщил, что не хочет быть просто политиком.

"Я не хочу быть просто политиком. Если кем становиться, то государственным деятелем. Политик - это тот, кто меняет принципы в зависимости от рейтинга. А я хочу воплотить в жизнь то, во что верю с самого своего киевского детства. Например, правильное распределение валового продукта, то есть национального богатства. В скобках читаем – справедливость. Забота о людях не как о безликом эфемерном обществе, а помощь тем, кто попадается на жизненном пути. Чтобы не вносить деньги в какой-то фонд, особенно президентский, ради публичной похвалы, а поддерживать тех, кто попал в беду, неимущих пенсионеров, детей, у которых проблемы с семьей", - объяснил свою позицию Пальчевский.

Кроме того, он добавил, что идет в политику, дабы покончить "с безобразием, которое на нас свалилось". Одной из первых бед, которым намеревается положить конец общественный деятель, является грабеж народа олигархами.

"С грабежом народа (покончить, - ред.), который устраивает наша псевдоэлита. Каждый должен получать достойную долю в общеукраинском богатстве. А у нас 0,001% жителей страны обладают 99% ее достояния. Так сложилось в результате бандитского распределения в 90-е годы, и Леонид Кучма закрепил плутократию (власть богатых). Дал возможность ее удерживать и выставлять на президентские тараканьи бега своих кандидатов", - уточнил Пальчевский.

Напомним, что «Победа Пальчевского» уверенно попадает в Киевсовет.