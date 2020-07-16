Общественный деятель Андрей Пальчевский показал впечатляющие результаты, как вероятный кандидат занять пост киевского мэра

Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на социологическое исследование ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проходило с 13 по 17 мая в Киеве. Главной целью опроса было выяснить, за кого киевляне проголосовали бы, если бы выборы состоялись в ближайшем будущем.

Так, на первом месте оказался нынешний градоначальник Виталий Кличко с 23,9% поддержки горожан. С небольшим разрывом второе место занял Андрей Пальчевский, которому готовы отдать мэрское кресло 22,6% опрошенных киевлян. Таким образом, разница в данных между Кличко и Пальчевским составила всего 1,3%.

Следующие места рейтинга распределились следующим образом: Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергей Притула ("Голос") - 6,5% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") с поддержкой 5,7%.

Глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал результаты и отметил интересный нюанс. Рейтинг Кличко, по сравнению с предыдущим соцопросом, упал на 5%, При этом Пальчевский поднялся приблизительно на столько же пунктов. Таким образом общественный деятель фактически сравнялся со своим главным оппонентом.

Стоит отметить, что узнаваемость Пальчевского стремительно растет, благодаря комментированию всех актуальных процессов, происходящих в стране. Как известно, он является частым гостем различных общественно-политических ток-шоу на украинских телеканалах.

Недавно, в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", Пальчевский призвал украинцев объединяться.

"Люди должны понять, что они сила, и объединиться... Олигархи научились за 30 лет... говорят, что политики ничего не умеют... нет, они умеют. Избираться. Они перед каждыми выборами - кто начинает стричь траву или латать дороги, которые пять лет похожи черт знает на что, кто - выступать и рассказывать, что сейчас мы здесь построим город-сад, сейчас мы выдадим премии... Политики умеют. Поэтому народ уже дошел до той точки, когда выбрал не политика...", - заявил Пальчевский, намекая на причину избрания Владимира Зеленского.

Напомним, что «Победа Пальчевского» уверенно попадает в Киевсовет.