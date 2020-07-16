Нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко на всю страну похвастался своей задницей

Как сообщает Politeka.net, он отличился дерзкой выходкой в 2019 году во время YouTube-шоу «Караоке на колесах», которое активно обсуждают в сети (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Во время поездки по Киеву Николай Тищенко вместе с ведущим начал танцевать под песню Насти Каменских «Попа, как у Ким». В какой-то момент нардепу пришло в голову, что неплохо бы эту часть тела показать - он повернулся к камере и начал трясти пятой точкой в обтягивающих штанах.

Многие пользователи социальной сети возмутились непристойным поведением политика и осудили его действия в социальных сетях:

"И это оно хочет быть мэром Киева🙄"; "Лицо власти"; "Велюр на всю голову"; "Позорище 😒🤨"; "Забрать депутатский мандат! Немедленно! аморальщина"; "Позор! За это мы голосовали?".

Ранее в эпицентре скандала в очередной раз оказался ресторан "Велюр", владельцем которого является Николай Тищенко. В сети появилась реклама, согласно которой заведение принимает посетителей до 6:00, тогда как правительство запретило работать ночью в рамках карантина.

Напомним, киевляне взбунтовались после скандала с рестораном Тищенко, появились кадры протеста.

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Ранее Politeka сообщала, что Кличко разгневал киевлян оправданием за плохие дороги: "В наследство получили".