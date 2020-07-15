15 июля работники кафе и ресторанов устроили массовый протест под зданием Кабмина в Киеве

Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал "Pavlovsky News".

Активисты выставили в центре столицы пустые стулья в знак протеста против запрета на работу заведений общественного питания после 23:00. На некоторых красуются таблички "Где есть совам" и "Хочу как "Велюр", намекая на неравные права для предпринимателей.

Рестораторы обратили внимание, что запрет правительства коснулся в первую очередь ночных клубов, где люди не соблюдают меры безопасности, в частности, дистанцию. В то же время они недоумевают, почему ресторанам и кафе нельзя работать ночью точно так же, как днем. В связи с карантином многим предприятиям не хватает доходов, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам.

"Заведения общественного питания просто попали под раздачу. Если им можно работать днем и вечером, то почему нельзя разрешить работать ночью. После 23 часов вирус ведет себя точно так же, как и в маршрутках в 9 утра, где концентрация людей намного выше", - отметил один из протестующих.

Владельцы баров и ресторанов пришли под Кабмин со стульями Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 15. Juli 2020

На опубликованых кадрах можно заметить, что участники акции гремят посудой, чтобы привлечь внимание. Они также растянули большой плакат с надписью "Пустые стулья - пустые заведения". К месту происшествия уже съехались сотрудники полиции, однако не вмешиваются в процесс.

Ранее ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко угодил в новый скандал. В сети появилась реклама, согласно которой заведение продолжает работать всю ночь, несмотря на решение Кабмина.

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