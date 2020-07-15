15 июля работники кафе и ресторанов устроили массовый протест под зданием Кабмина в Киеве
Как передает Politeka.net, подробности и кадры с места событий опубликовал Телеграм-канал "Pavlovsky News".
Активисты выставили в центре столицы пустые стулья в знак протеста против запрета на работу заведений общественного питания после 23:00. На некоторых красуются таблички "Где есть совам" и "Хочу как "Велюр", намекая на неравные права для предпринимателей.
Рестораторы обратили внимание, что запрет правительства коснулся в первую очередь ночных клубов, где люди не соблюдают меры безопасности, в частности, дистанцию. В то же время они недоумевают, почему ресторанам и кафе нельзя работать ночью точно так же, как днем. В связи с карантином многим предприятиям не хватает доходов, чтобы выплачивать зарплату сотрудникам.
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"Заведения общественного питания просто попали под раздачу. Если им можно работать днем и вечером, то почему нельзя разрешить работать ночью. После 23 часов вирус ведет себя точно так же, как и в маршрутках в 9 утра, где концентрация людей намного выше", - отметил один из протестующих.
На опубликованых кадрах можно заметить, что участники акции гремят посудой, чтобы привлечь внимание. Они также растянули большой плакат с надписью "Пустые стулья - пустые заведения". К месту происшествия уже съехались сотрудники полиции, однако не вмешиваются в процесс.
Ранее ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко угодил в новый скандал. В сети появилась реклама, согласно которой заведение продолжает работать всю ночь, несмотря на решение Кабмина.
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