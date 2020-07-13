Отмечается, что 16-летняя Ольга Лавренко исчезла в с. Горенка Киево-Святошинского района Киевской области.
Девушка ушла из дома сегодня рано утром, и сейчас о ее местонахождении нет никакой информации.
"Центральным отделением полиции Киево-Святошинского отдела полиции разыскивается несовершеннолетняя Ольга Лавренко, 16 лет, которая 13.07.2020, около 06.00 ушла с места проживания (с. Горенка, вул. Кольцевая) и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно", - говорится в сообщении.
В полиции также рассказали об особых приметах девушки. На вид ей 16-17 лет, рост 162 см, худощавого телосложения, волосы русые (крашеные), лицо овальной формы, глаза темного цвета.
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Ольга была одета в светлую футболку, джинсы синего цвета, белые кроссовки на высокой подошве.
"При получении любой информации о возможном местонахождении девушки, звонить по номеру спецлинии полиции "102", - призвали в полиции.
Также сообщалось, что 12 июля, в воскресенье, около девяти часов вечера, в Лозовском районе Харьковщины четверо подростков сбежали из дома семейного типа. По данным полиции, 14-летний Максим Кучеренко, 17-летний Виталий Фольтен, 13-летняя Карина и 12-летний Иван Иващенко не дают о себе знать уже больше 12 часов.
Напомним, на Харьковщине бесследно исчез подросток.
Как сообщала Politeka, юная красавица таинственно исчезла, полиция поднята по тревоге: фото пропавшей.
Также Politeka писала, что в Харькове бесследно пропала женщина.