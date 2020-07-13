Мэр Киева Виталий Кличко хочет назначить своим заместителем депутата Киевсовета Александра Харченко, связанного с находящимся под следствием экс-главой “Укрбуда” Максимом Микитасем

Об этом свидетельствует документ, опубликованный телеграм-каналом ЗЕландия, передает УНИАН.

Документ является проектом решения Киевсовета о согласовании назначения Харченко О. В. На должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Стоит отметить, что ранее это направление курировал экс-заместитель Кличко Владимир Слончак, уволенный из КГГА за нападение на полицейского в апреле 2020 года. Также Слончак возглавлял Комиссию Киевсовета по проверке информации о резонансных объектах строительства.

Проект решения по Харченко имеет входящий номер, датированный 7 июля 2020 года. Предполагается, что голосование по документу состоится уже на текущей, 11-й сессии Киевсовета 8-го созыва.

“Виталий Кличко хочет назначить своим замом депутата Киевсовета Александра Харченко. Харченко – человек скандального застройщика Максима Микитася”, - прокомментировал документ опубликовавший его телеграм-канал.

Отметим, что ранее СМИ уже причисляли Александра Харченко к группе депутатов Киевсовета, подконтрольных Максиму Микитасю.

“Помогают Странникову и Маляревичу “управлять” земельной комиссией Киевсовета Александр Харченко, Олег Петровец и Виталий Росляков, рассказывают в кулуарах Киевсовета. Эти депутаты тесно связаны между собой и входят в неформальную группу поддержки Максима Микитась”, - сообщали СМИ.

Напомним, в результате разворовывания Микитасем средств корпорации “Укрбуд” без жилья остались 13 тыс. семей. Скандальный застройщик был задержан еще осенью, а 20 января попытался бежать в Лондон, но был снят с рейса. В данный момент суды над ним продолжаются.