В Киеве коммунальщики привезли на детскую площадку песок с боевой гранатой

Как сообщает Politeka.net, подробности и кадры с места происшествия опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" на Фейсбук.

Возле ЖК "Варшавский микрорайон" на Подоле киевляне обнаружили ржавую гранату. Опасный предмет раскопали в песке, который совсем недавно насыпали в детскую песочницу у дома по адресу улица Семьи Кристеров, 20.

"По всей видимости, местный ЖКХ с песком в песочницу детям привёз. Очень похожа на боевую - ф1 с запалом 1941 года. Могла взорваться в любой момент", - пишут источники.

Как можно заметить на одном из фото от местных жителей, на место происшествия прибыли взрывотехники.

Пользователи социальной сети ужаснулись из-за такой находки на детской площадке и выразили свое возмущение в комментариях:

"Это просто чудо, что граната не попала детям в руки. В таком состоянии она более опасна, чем новая из ящика"; "Не подскажите...когда закончиться этот год...то гранату найдут...то стрельнут в кого-то... мир сошел с ума?"; "Думаю что она уже вряд ли кому то навредит. Но с другой стороны как это можно было обнаружить".

Напомним, что пляжи Киева заполонила кишечная палочка: где опасно купаться.

Как сообщала Politeka, наглый грабитель-гастролер орудует в Киеве: уже несколько разбитых машин, кадры.

Также Politeka писала, что киевлянам показали, как продают мясо в разгар карантина: "прямо с земли".