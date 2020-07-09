Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский наращивает рейтинг, пока его соперники, наоборот, теряют

Как передает Politeka.net, об этом говорят результаты социологического исследования, проводенного в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая.

Согласно результатам опроса, большинство киевлян отдают предпочтение Андрею Пальчевскому и его главному оппоненту действующему мэру Виталию Кличко.

Отвечая на вопрос, если бы выборы проходили уже сейчас, респонденты отдали 23,9% голосов Кличко и 22,6% - Пальчевскому.

Далее в рейтинге с большим отрывом от второго места следуют Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергей Притула ("Голос") - 6,5% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") с поддержкой 5,7%.

Как объяснил глава Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов, рейтинг киевского мэра упал на 5%, в то время как рейтинг Пальчевского вырос на столько же. Это позволило общественному деятелю фактически сравняться со своим главным оппонентом.

Ранее мы сообщали, узнаваемость Пальчевского растет, благодаря активному участию в общественно-политической жизни страны. Эксперт часто комментирует актуальные события на центральных украинских телеканалах.

Так, Пальчевский раскритиковал действия Кличко на посту мэра:

"Город - это в первую очередь инфраструктура для жизни. Это мосты, которые почему-то строятся в 10 раз больше и в 10 раз дороже. Вот этот мост должен войти, как мост Кличко, в историю... (Шулявский, - ред.). Там вся его работа, а именно: в 10 раз дороже и в 20 раз дольше, чем положено было... и мост! Вот это да, по-нашему!", - заявил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».