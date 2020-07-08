Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский уверенно опережает соперников, согласно социологическому исследованию

Результаты опроса показали, что первые две позиции заняли действующий мэр Киева Виталий Кличко и самовыдвиженец Андрей Пальчевский.

23,9% респондентов готовы отдать свои голоса за Кличко, если бы выборы произошли уже сейчас. 22,6% киевлян видят мэром Пальчевского.

Остальные возможные претенденты отстают с большой разницей: Николай Томенко (11,3%), Сергей Притула (6,5%), Андрей Билецкий (5,7%), Александр Омельченко (5,5%) и Александр Ткаченко (3,8%).

Социсследование было проведено в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая.

Эксперты Центра отметили, что за время карантина рейтинг Кличко упал на 5%, в то же время у Пальчевского приблизительно на столько же он вырос. Последний наращивает узнаваемость, благодаря комментированию всех актуальных процессов, происходящих в стране. Пальчевский, как известно, является частым гостем различных общественно-политических телепрограмм.

В частности, много украинцев прислушиваются к мнению Пальчевского по поводу карантина и эпидемии.

Общественный деятель обвинил правительство в играх с жизнями людей.

"Наши руководители всегда выбирают тонкую грань между тем, сколько украинцев умрет от голода и сколько украинцев умрет от вируса. И вот в зависимости от настроения, когда они чувствуют, что уже напортачили слишком много, они рассказывают нам про лаборатории, на которые выведены сотни миллионов гривен... Я вас уверяю: там фальсификат на фальсификате", - уточнил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский разнес власть за беспомощность, целостность Украины под угрозой: «Донбасс отдаем?»

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, как в Украине наживаются на борьбе с вирусом: «Сладкий кусок для коррупционеров».