В Киеве существенно упали цены на фрукты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Depo.Киев.

Журналисты промониторили цены на продукты и отметили, что в магазинах и на базаре стоимость летних лакомств в последнее время существенно снизилась.

Например, арбузы еще неделю назад стоили 21 грн за 1 кг. Сегодня цена на килограмм арбуза составляет чуть больше 15 грн.

Также можно заметить, что на столичных базарах уже появилось много дынь, но их стоимость пока что не опускается ниже 30-40 гривен.

Следует отметить, что сезонные летние фрукты в Украине становятся все более ранними, однако не стоит торопиться и покупать такие лакомства, как только они появляются в магазине или на рынке. Вполне возможно, что эти фрукты выращивали с добавлением определенных опасных веществ, которые помогают плодам быстрее созревать.

Так, недавно украинец купил арбуз с нитратами в 100 раз выше нормы. Он показал фото, на котором видно, что нитратомер показывает содержание нитратов – 570 мг на кг при норме 60.

"На любом рынке, насколько я понимаю, должна быть лаборатория и разное го*но продаваться там не должно? Или должно? Или 1000 грн и можно радиоактивными ягодами торговать? Теперь главное – там стоит фура, в которой осталось 10 процентов арбузов. Все остальное вы уже едите или съели", - написал в соцсети возмущенный украинец.

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