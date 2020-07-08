В Киеве водитель автобуса находился в состоянии наркотического опьянения
Кроме того, мужчина возил пассажиров, не надевая маску и разговаривая за рулем по телефону.
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Киева.
Неадекватного водителя за рулем желтого ЛАЗа заметили патрульные. Инспекторы остановили автобус, а при общении обнаружили у водителя признаки наркотического опьянения.
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Инспекторы составили на мужчину протоколы по ч.1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и протокол по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.
Ранее мы писали, что в Киеве мужчина нанес огнестрельные ранения своему бывшему шефу после того, как тот его уволил, не выплатив зарплату
Так, правоохранители сообщили, что 35-летний мужчина расстрелял на улице своего бывшего начальника. Нападающий считает экс-шефа виновным в своем увольнении с работы и невыплате ему зарплаты. Инцидент произошел на улице Братиславской в Киеве. Нападающий попал в правый глаз и пах своему бывшему 26-летнему начальнику. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Врачи сообщили в полицию, что по улице Братиславской госпитализировали мужчину с огнестрельными ранениями в правый глаз и паховую зону.
Благодаря записям с камер наблюдения полицейским удалось идентифицировать личность и задержать жителя соседнего района. Им оказался 35-летний мужчина, который ранее был судим за преступления, связанные с наркотиками.
Напомним, ранее дебоширы открыли огонь в центре Киева, съехались силовики: кадры ЧП.
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