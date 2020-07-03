На Южном мосту начинается ремонт

В эти выходные в Киеве будет частично ограничено движение по Южному мосту. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе «Киевавтодора».

Уточняется, что дорожники будут работать в период с 3 июля по 30 августа. Работы будут выполняться в обоих направлениях, в связи с чем могут возникнуть определенные трудности с передвижением по мосту. К примеру, в эти выходные запланировано ограничение движения в направлении Столичного шоссе.

В «Киевавтодор» также обратились к водителям и попросили у них прощения за неудобства. Тем не менее в пресс-службе коммунальной корпорации подчеркнули, что все работы будут проводиться в основном по ночам, поэтому серьезных затруднений с движением по этому маршруту возникнуть не должно.

Напомним, что ранее мы рассказывали о ЧП на Ингульском мосту в Николаеве, которое произошло утром 3 июля. Конструкция разводного моста внезапно начала самопроизвольно подниматься. Из-за этого движение по единственному мосту, соединяющему северную часть города с его центром, пришлось приостановить.

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