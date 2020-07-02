Машины из кортежа экс-президента Украины Петра Порошенко заметили за нарушением ПДД в Киеве

Как сообщает Politeka.net, скандальное видео появилось на странице "Киев Оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть, скрольте страницу до конца).

На нем запечатлен автомобиль "Мерседес" с мигалками, который свернул на оживленной дороге, перекрыв путь другим участникам дорожного движения. Стоит отметить, что в решетке радиатора сияют "мигалки". Вслед за ней повернула еще одна машина.

"В Киеве засняли кортеж 5-го президента Украины, нарушающий ПДД и использующий спецсигналы. Получается, некоторым можно ехать немного по встречке?", - пишут авторы видеоролика.

Они также показали фото 2017 года, на котором человек, похожий на Петра Порошенко, вышел из супермаркета. На кадре запечатлен автомобиль с теми же номерными знаками, что и в свежем ролике.

Не Суркисом единым🙈 В Киеве засняли кортеж 5-го президента Украины, нарушающий ПДД и использующий спецсигналы. Получается, некоторым можно ехать немного по встречке? #Mercedes #AA9342OM Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 1. Juli 2020

Многие пользователи социальной сети возмутились безнаказанностью Петра Порошенко и предложили привлечь его к ответственности хотя бы за нарушение ПДД:

"Ну наконец, хоть что-то нарыли. Придет Порох восьмого на суд, а тут ему нежданчик. Все, срок обеспечен"; "На видео видно часть нового land rover defender 2020 года, а они только появились в Киеве"; "Вот вам и пятый демократический, вот вам и закон один для всех !!! По видео полиция должна найти и наказать !!!! Ой, а где сторонники??? Что они скажут???"; "У Пети спектакль, опаздывает"; "Он на допрос опаздывал, простите отамана))".

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