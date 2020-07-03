Коммунальщики достали огромное количество крупного мусора из трубы переливного коллектора

Об этом сообщает в facebook ”Дарница Live”, передает Polteka.net.

"Такой мусор КП Плесо достало на Осокорках в одной из труб переливного коллектора в р. Подборная. Работа продолжается! Большие молодцы!”, – написано в сообщении.

Ранее мы писали, что карантин в Киеве могут ослабить через считанные дни.

Об этом рассказал руководитель столичной Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, решение об ослаблении карантина могут принять уже на следующей неделе - 8 июля. Пока Киев не соответствует требованиям для снятия ограничений, но к тому времени ситуация может измениться.

"Через неделю у нас будут показатели Минздрава, там на сегодняшний день данные не совсем соответствуют. Если тенденция сохранится, то на следующей комиссии ТЭБ и НС может быть решение об ослаблении карантина, как раз через неделю, в среду".

Олег Рубан объяснил, что более высокие показатели заболеваемости связаны не с тем, что люди стали чаще заражаться, а с более частым выявлением болезни. В то же время, количество госпитализированных не растет - каждый день в больницу ложать от 5 до 25 пациентов.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

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