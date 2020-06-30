В Киеве стоматолог испортил зубы 37-летней пациентке и убегает от ответственности

Ужасающие последствия операции киевлянка по имени Инна показала журналистам телеканала "НТН" (чтобы посмотреть видео, скролье вниз).

Около шести лет назад девушка обратилась к стоматологу, которого ей порекомендовали друзья как одного из лучших специалистов столицы. Она захотела отбелить себе зубы, однако операция обернулась большими проблемами для здоровья. По словам пострадавшей, стоматолог посоветовал поставить виниры и предупредил, что для этого придется убрать часть эмали.

Киевлянка согласилась на дорогостоящую процедуру, которая обошлась ей в 10 тысяч долларов. В итоге врач удалил десять здоровых зубов, а остальные сильно подпилил и установил на них виниры. Поначалу пациентка была довольна результатом, но через пару месяцев почувствовал невыносимую боль - зубы под накладками начали гнить. Ей приходится принимать обезболивающие, чтобы хоть как-то ослабить страдания.

"Я не могу ни кушать, ни разговаривать, ни работать, ни вообще в жизни существовать", - пожаловалась девушка.

По словам киевлянки, врач не отвечал на звонки, а в стоматологической клинике ее просто выставили на улицу, отказавшись разбираться.

"Он у меня украл документы, украл мой снимок, не выписал чеки", - отметила Инна.

Жительница Киева попыталась решить проблему в другом медучреждении, однако столичные врачи оказались бессильны - заплатив 150 тысяч гривен, Инна не смогла исправить свои зубы, которые продолжают выпадать. Женщина надеется, что ей смогут помочь зарубежные врачи, однако шансов не так много. Пока же она пытается добиться справедливости в суде.

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