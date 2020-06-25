Полуобнаженная женщина решила прогуляться по мосту в Киеве, несмотря на палящее солнце

Как сообщает Politeka.net, пикантное видео опубликовали в Telegram-канале "Киев Сейчас", (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Случай произошел в Дарницком районе столицы. Как можно заметить в ролике, женщина невозмутимо идет по мосту прямо посреди проезжей части, разговаривая с кем-то по телефону. Из одежды на ней только нижнее белье телесного цвета, издалека может показаться, что пешеход совсем раздета. Вполне возможно, что ее обокрали на пляже или же заставили пройтись в таком виде на спор. Водители же не удержались и начали снимать ее на камеры.

"Когда ну очень жарко. Дарницкая площадь", - отметили авторы видео.

Жара заставляет людей совершать очень странные поступки. Так ранее неадекватная женщина разлеглась позагорать посреди "зебры" в районе Академгородка.

Очевидцы заметили, как полностью обнаженная киевлянка попыталась переползти улицу на четвереньках. На середие пешеходного перехода она просто легла отдохнуть, не обращая внимания на прохожих. Немного полежав, женщина продолжила движение, опираясь на руки. Вполне вероятно, что женщина находилась в нетрезвом состоянии и попросту не могла идти самостоятельно.

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